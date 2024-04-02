Ev hanımlarına destek oluyor

Kayacık Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 62 yaşındaki Ürgen, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra uzun süre yaptığı pazarcılığı geçirdiği iş kazası nedeniyle bıraktı. Muhitinde bir apartmanın zemin katını kiralayarak el işi örgüler yapmaya başlayan Ürgen, yakını ve mahalledeki kadınları zamanla yanına almaya başladı. Ürgen, yaklaşık 80 kadının dükkanda ve evlerinde el emeğiyle ürettiği seccade, tespih, tülbent ve oyaları İstanbul’daki toptancılara satıp ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Kiraladıkları dükkanın terapi merkezi gibi olduğunu belirten Ürgen, “Herkes buraya geliyor, el işini yapıyor, sohbet ediyor. Paramızı kazanıyoruz ama asıl amacımız dostluk, ben herkesin gönlüne dokunmak istiyorum. Çok büyük paralar kazanmıyoruz ama herkes acil ihtiyacını görüyor” diye konuştu.