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Ekonomi Ev hanımları nasıl emekli olur
Ekonomi

Ev hanımları nasıl emekli olur

Ev hanımları emeklilik, ev hanımları emeklilik şartları, ev hanımları emekli olmak için ne kadar prim ödemelidir, e hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımları nasıl sigortalı olur, ev hanımları nasıl sigortalı ve emekli olur? İsteğe bağlı sigorta nasıl olunur? İşte kadın emeklilik haberi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:08:00 - 2020-09-14 16:32:17
Ev hanımları nasıl emekli olur

Emekilik, yaşlılık döneminde rahat bir hayat sürmek için bütün vatandaşların en büyük hayalleri arasında yer almakta. Çalışanlar emekli olmak için prim gün sayısını, çalışma yılını ve yaşını doldurmaları durumunda emekliği hak etmekte. Son dönemlerde çokça konuşulan hiç sigortası olmayan ev hanımları da kendileri için emeklilik yolunun açılmasını beklemekte. Çalışmalar kapsamında yer alan hiç sigortası olmamasına rağmen ev hanımlarına da emeklilik müjdesi geldi. Peki hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olur?

Sigortasız ev kadınları nasıl emekli olur? 

Ocak 2020’de emeklilik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifine göre, en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev hanımlarının emekli olması için çalışma yapılacak. Sigortasız emekli olma hakkından kimler yararlanacak? Sigortalı bir işte çalışmayan ya da herhangi bir sigortası olmayan ev hanımları 25 yıl evli olmaları koşunuyla emekli olabilecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi yasalaşması durumunda ev hanımları sigortalı olup olmamalarına bakılmaksızın borçlanarak emekli olabilecek. Normal şartlarda 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlarını emekliliği için 7200 prim gününe sahip olmaları ve 20 yıl çalışma hayatlarının olması gerekmektedir. Kadınların erken emekli olabilmeleri de mümkün. Peki kadınlar nasıl erken emekli olur? Kadınlar erken emekli olabilmelerinin yolu doğum borçlanması yapmaktır.

Kadınlar kaç yaşında emekli olur?

Doğum borçlanması şartları neler?

Doğum borçlanamsı yapılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Doğum borçlanamsı şartları ise şunlardır: Birincisi sigortalı olduktan sonra yani çalışmaya başladıktan sonra doğmuş olacaktır. Doğum borçlanmasındaki ikinci şart çocuk yaşayacak. Yani çocuğun canlı olduğu zaman dilimini borçlanabilirsiniz. Doğum borçlanmasında üçüncü şart da o süre içinde çalışmamış olacaksın. Yani hem çalışıp hem de borçlanma yapamıyorsunuz. Bu özellikle esnaf kadınlar için geçerli. Sizin bir şirketiniz var ya da bir İş yeriniz var. Bir dükkanı işletiyorsunuz doğum yaptınız dükkana gitmiyorsunuz ama bağ-kur primini yatırlıyorsa o süreyi borçlanıyor. Örneğin biri anne çalışmaya başladı sonra doğum yaptı bir çocuğu oldu ve çocuk yaşıyor. Çocuk doğduktan sonra iki sene kadar iş yerinden uzak kaldı. Bu durumda o anne bu kalan iki senenin parasını ödeyerek borçlanabilir ve o iki senenin günlerini satın alabiliyor.

Erken emeklilik
Erken emeklilik

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Erken emeklilik

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