Ev hanımı Bağkur primi ne kadar 2021? Ev hanımı sigortası aylık en düşük primi

Herhangi bir kurumda sigortalı olarak bir işte çalışmayanların emekli olabilmeleri için prim ödemeleri şartıyla sigortalayan SGK'ya aylık prim yatırılmasına isteğe bağlı sigorta denmektedir. Ev hanımları da isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilmekte. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Asgari ücret zammıyla birlikte Bağkur prim tutarları da arttı.

2021 ev hanımı Bağkur primi ne kadar?

Ev hanımı sigortası aylık en düşük primi 1.068,48 TL olur iken, en yüksekse 8.013,60 TL oldu.

Tarım/çiftçi Bağkur düzenli bir şekilde ödemelerde beş puanlık indirimli aylık en düşük prim tutarı 985,01 TL, en yüksekse 7.387,54 TL oldu. İndirimsiz şekilde aylık en düşük prim 1.151,96 TL olur iken en yüksekse 8.639,66 TL oldu.

Esnaf/Şirket ortağı/Avukat/Jokey primleri düzenli bir şekilde ödemelerde beş puanlık indirimli olarak en düşük 1.055,36 TL, en yüksekse 7.915,22 TL oldu. İndirimsiz şekilde aylık en düşük 1.234,23 TL, en yüksekse 9.256,78 TL oldu.

İsteğe bağlı Bağkur’lu olmak için aylık en düşük Bağkur ücreti 1.144,80 TL olur iken en yüksekse 8.586,00 TL olmuştur.

2020 Bağkur prim tutarları

İsteğe bağlı sigorta prim ücretleri vatandaşların durumlarına göre değişmekte. Bu kapsamda 2020 yılında uygulanan oranlar şu şekilde;

Ev Hanımları: Ev hanımları 2020 yılı isteğe bağlı sigorta prim tutarı aylık 847 TL.

Tarım İşçileri Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK% tarım sigortası primi ise 913 TL, Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL

Normal Vatandaşlar: 2020 yılında çalışmayan vatandaşlar aylık 941 TL isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilekteydi.

İsteğe bağlı sigortanın şartları neler?

Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması,

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak ya da yarım sigortalı çalışmıyor olmak (Yarım sigortalı: 1 ay içerisinde 30 günden az çalışmak)

Daha öncesinden kendi sigortalılıkları nedeniyle, Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre herhangi bir şekilde malullük ve yaşlılık aylığı almaması gerekmektedir.