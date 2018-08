Ev fiyatına tesbihler şaşırtıyor! Değeri 2 buçuk milyon lira...

Diyarbakır’da bir tesbihçi, ev ve araba takasıyla tespih satıyor. Osmanlı kehribarından yapılma ürünlerin de olduğu koleksiyonun tamamının toplam fiyatı 2 buçuk milyon lirayı buluyor.

Diyarbakır’da tesbih ve gümüş satan Abdulkadir Yakışıklı, dükkanında birbirinden değerli ürünleri müşterilere sunuyor. El emeği göz nuru tespihleri dükkanının camına yerleştiren Yakışıklı, tamamının değerinin 2 buçuk milyonu bulduğu ürünlere gözü gibi bakıyor. Birçoğu uzun emekler sonucu ortaya çıkan tesbihler için yurt içi ve yurt dışından gelen müşteriler, Abdulkadir Yakışıklı’nın kapısını çalıyor. 100 liradan başlayan tesbih fiyatları, ikinci el araba fiyatlarına kadar çıkıyor. Yakışıklı'nın şu an elinde bulunan Osmanlı kehribarı tesbihin fiyatı ise 53 bin lira.

TESPİHLERİN DEĞERİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Dükkanda bulunan tesbih koleksiyonu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yakışıklı uzun yıllardır Diyarbakır’da tebpih sattıklarını söyledi. Dükkanlarında Osmanlı kehribarından yapılan tesbihleri sattıklarını belirten Yakışıklı, bu tespihlerin üretiminin artık yapılmadığını bu nedenle günden güne değerlendiğini söyledi. Her tesbihin kendisine has ustasının olduğuna dikkat çeken Yakışıklı, şu an ellerinde bulunan 1946 yılından kalma Osmanlı kehribarı bir tesbihi 53 bin liradan satışa sunduklarını dile getirdi. Yakışıklı, "Şu an elimizde bir Osmanlı kehribarı var ve 53 bin lira fiyat biçtik. Dükkanımızın en değerli parçası ve bunu topuzunu Halil usta yapmış, Ulvi İskender yapımı bir tesbihimiz var, onun da fiyatı 5 bin dolar civarında. Bu tesbihleri değerli kılan, piyasada bulunmamaları, üretimi yok, 1946 yılında tesbihlerin yapım fabrikası bombalandıktan sonra bir daha yapılmadı. Objelerimiz var, fakat bunu tesbihe dönüştürmek çok zahmetli bir iş. Osmanlı kehribarından yapılan fil var, pipolar var, bunların da fiyatı 2-3 bin dolar arasında değişiyor. Dediğimiz gibi hem tesbihin malzemesi hem de bunu yapan tesbihe değer katıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ ANKARA, TESBİHİN BAŞKENTİ DE DİYARBAKIR'DIR"

245 gram tek parça Osmanlı kehribarının hiçbir yerde bulunamayacağını kaydeden Yakışıklı, şunları söyledi:

"Elimizde her tanesi en az iki gün çalışılarak Cumali İnanç usta tarafından yapılmış gül işlemeli tesbihimiz var. Bu tesbihin üretimi şu anda yok, deyim yerindeyse yapan kör oldu. Türkiye’de 6 adet var, Diyarbakır’da tek bizde mevcut. Eve, arabaya takasla tesbih satıyoruz. Köyde yaşayan bir çiftçi, tesbihimizi çok beğenmişti, parası çıkışmadı, traktörüyle tespihimizi takas yaptık. Türkiye’nin başkenti Ankara ise tesbihin başkenti Diyarbakır’dır."

"500 TESBİH 2 BUÇUK MİLYON"

Dükkanlarında Osmanlı kehribarı sıkma gibi değerli taşlardan yapılan tesbihlerin olduğuna dikkat çeken Yakışıklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş yerimizde özel ustaların aylarca uğraşıp yaptığı tesbihler var. Şu anda dükkanımızda 500’e yakın koleksiyon tesbihi var ve bunların fiyatı 2 buçuk milyon civarındadır. Özellikle sosyal medyada yoğun talep var, Türkiye’nin 81 ilinden sipariş alıyoruz. Bunun yanında Katar ve Dubai’den de sipariş aldığımız günler oldu. Beğendikleri tesbihleri sertifikası ile birlikte kutusunu yapıp kargoyla tesbihlerimizi ulaştırıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bizim kadar iyi, güzel, tesbih satan ve koleksiyon tesbihi barındıran yoktur, hiçbir yerde bizdeki gibi tesbih koleksiyonunu bulamazsınız."