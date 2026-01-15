Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Listede çok sürpriz bir ismin olduğu öğrenildi. Midtjylland forması giyen Valdemar Byskov'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Listede çok sürpriz bir ismin olduğu öğrenildi. Midtjylland forması giyen Valdemar Byskov'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Galatasaray ara transferde yıldız isimlerle ilgilenirken bir yandan da büyük potansiyele sahip isimler konusunda düğmeye bastı. Bunlardan birinin Midtjylland'ın 20 yaşındaki 10 numarası Valdemar Byskov olduğu öğrenildi. 1.80 boyundaki oyuncunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
2005 doğumlu futbolcu TFF'nin hem bu sezon hem de gelecek sezon için belirlediği genç yabancı kriterlerini fazlasıyla karşılıyor. Danimarkalı yetenek bu sezon 17 lig karşılaşmasında sadece 480 dakika görev yaptı. Buna rağmen 5 gol ve 2 asist üretti. Ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.
İngiliz ekibi Brighton da Valdemar Byskov'un durumunu takip ediyor. 20 yaşındaki 10 numaranın şu andaki tahmini piyasa değeri 2 milyon euro civarında...
Ancak Midtjylland'ın çok daha fazlasını talep etmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanabilir. Valdemar Byskov her iki ayağını da kullanabiliyor. Zorunlu hallerde sağ kanatta da görev yapıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23