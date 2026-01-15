Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında

2005 doğumlu futbolcu TFF'nin hem bu sezon hem de gelecek sezon için belirlediği genç yabancı kriterlerini fazlasıyla karşılıyor. Danimarkalı yetenek bu sezon 17 lig karşılaşmasında sadece 480 dakika görev yaptı. Buna rağmen 5 gol ve 2 asist üretti. Ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.