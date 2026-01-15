  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den bir ilçemiz yer aldı! 2026'da seyahat edilecek en iyi 50 destinasyon açıklandı Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi: Evde bakım maaşı alan 517 bin kişiye müjde! Hem ödemeler başladı hem de maaşlar yükseldi Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında Öğrenciler arasında kumar bağımlılığı var mı? MEB’den kapsamlı araştırma Yeni düzenleme bugün devreye girdi! Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa? Duyurdular: Travel+Leisure 2026 listesine Bodrum girdi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Listede çok sürpriz bir ismin olduğu öğrenildi. Midtjylland forması giyen Valdemar Byskov'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

#1
Foto - Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında

Galatasaray ara transferde yıldız isimlerle ilgilenirken bir yandan da büyük potansiyele sahip isimler konusunda düğmeye bastı. Bunlardan birinin Midtjylland'ın 20 yaşındaki 10 numarası Valdemar Byskov olduğu öğrenildi. 1.80 boyundaki oyuncunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında

2005 doğumlu futbolcu TFF'nin hem bu sezon hem de gelecek sezon için belirlediği genç yabancı kriterlerini fazlasıyla karşılıyor. Danimarkalı yetenek bu sezon 17 lig karşılaşmasında sadece 480 dakika görev yaptı. Buna rağmen 5 gol ve 2 asist üretti. Ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında

İngiliz ekibi Brighton da Valdemar Byskov'un durumunu takip ediyor. 20 yaşındaki 10 numaranın şu andaki tahmini piyasa değeri 2 milyon euro civarında...

#4
Foto - Galatasaray'dan sürpriz 10 numara: 20 yaşında

Ancak Midtjylland'ın çok daha fazlasını talep etmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanabilir. Valdemar Byskov her iki ayağını da kullanabiliyor. Zorunlu hallerde sağ kanatta da görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp
Dünya

Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye, Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti
Gündem

'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ile birlikte uyuşturucudan gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı...
CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Gündem

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Sosyal medyada yayınlanan çarpıcı bir video, "Bize CHP olmasaydı TALİBAN gibi olurdunuz" diyerek millete ayar vermeye kalkanların maskesini ..
"Tayyip’in işi Allah’a kaldı" Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı

1994’te İstanbul’u susuzluk ve çöp dağlarıyla Kerbela’ya çeviren CHP zihniyeti, aradan geçen onca yıla rağmen zerre ders almamış görünüyor; ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23