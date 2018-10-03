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Ev almanın püf noktası

Siz siz olun, alacağınız evin kullanışlı olmasına dikkat edin...

03 Ekim 2018 Çarşamba 19:49
Ev almanın püf noktası

bu ilk maddede saklı Bizim toplumun hastalığıdır “Eşe dosta hava atmak”! Evi, arabayı, ev eşyalarımızı, daha ufak tefeklere de inseniz pek çok şeyi illa hava atmak için almayı pek severiz. Bu havamız bize sonra pahalıya patlar, ama ne fayda! Siz siz olun, alacağınız evin kullanışlı olmasına dikkat edin, lüks ama ihtiyacınızın ötesindeki yerlerde oturmak gibi bir yanlışa düşmemeye çalışın. Eviniz sağlıklı/huzurlu olmalı ailenizi rahatlatmalı. İşinize, çarşıya pazara yakın olmalı.

Çocuklarınızın rahatça top oynayacağı çevresi bulunmalı. Otoparkı olmalı. Dış cephede kullanılan yanlış malzeme, rutubet ve havasızlık getirir. Gücünüz varsa, beton bloklara tıkılmaktan uzak durun. Ahşabın sağlıklı yapısını tercih edin. Daire alacaksanız, ara kat olsun. Fakat üst kat komşunuz “iyi komşu” olmak şartıyla!.. Rüzgarın yönüne ve güneşin geliş açısına dikkat edin. İstanbul’da kalkıp poyraza bakan daire almayın. Eviniz kıbleye veya lodosa baksın. Isınma ve güneş alma probleminiz olmaz. Site hayatı dışarıdan bakıldığında güvenli gibi görünür. Fakat yönetim sorunundan bezersiniz. Büyük çok katlı bloklar da öyle. Yangın merdivenlerinin blokun kıble yönünde olması da çok önemlidir. Sade ve rahat bir ortam için açık renkler seçin ve az mobilya kullanın.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 19:49
  1. İstanbul
  2. ev alırken dikkat edilmesi gerekenler

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