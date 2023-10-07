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Yerel "Ev alma komşu al" dönemi bitti
Yerel

"Ev alma komşu al" dönemi bitti

Yeniakit Publisher
2023-10-07 14:37:00 -
"Ev alma komşu al" dönemi bitti

"Ev alma komşu al" dönemi artık bitti. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de halkın yüzde 42'si komşularına misafirliğe gitmiyor. O araştırmada insanların komşularına güveninin kalmadığı da ortaya çıktı.

O eski komşuluk ilişkileri yok. Hatta ev alma komşu al sözü de tarihe karıştı. Komşular birbirine gitmez, hatta birbirine artık güvenmez oldu.

%42,8 MİSAFİRLİĞE GİTMİYOR

Yapılan bir araştırmaya göre Türk halkının yüzde 42,8'i komşularına misafirliğe gitmiyor.

EN ÇOK YAŞLILAR GÜVENMİYOR

Komşuya güven de kalmadı. En çok da artık yaşlılar güvenmiyor.

DİGİTALLEŞMENİN ROLÜ BÜYÜK

Komşuluk ilişkilerinin zayıflamasında pandemi, dijitalleşme ve sanal ilişkiler önemli rol oynuyor.

 
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