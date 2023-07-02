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Ekonomi Ev alıp-satmayanları planlayanlar dikkat! Açıklamada Ekonomist Oytun Es'ten geldi
Ekonomi

Ev alıp-satmayanları planlayanlar dikkat! Açıklamada Ekonomist Oytun Es'ten geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-02 22:14:00 -
Ev alıp-satmayanları planlayanlar dikkat! Açıklamada Ekonomist Oytun Es'ten geldi

Türkiye’de özellikle fırsatçıların devreye girmesiyle önü alınamayan ev fiyatlarına ilişkin Ekonomist Oytun Es’ten umutlandıran bir haber geldi.

ABD’de ev fiyatlarının 1 yıla yakın bir süreden sonra ilk defa düşüşe geçtiğine dikkat çeken Oytun Es, ev alıp satmayı planlayanlara bir süre beklemelerini önerdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Es, şu ifadeleri kullandı:

Konut fiyatları ABD'de 11 yıl sonra ilk defa düşüş gösterdi. Yükselen faizlerin konut fiyatlarını ne derece etkilediğini aşağıdaki grafik çok net bir şekilde gösteriyor. Ülkemizde de aynısı yaşanacak. Aylardır ev fiyatlarının dolar bazlı gerileyeceğini söylüyorum. Satıcı piyasasından alıcı piyasasına geçiyoruz; Nakitinize sahip çıkın...


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