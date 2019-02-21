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Ev aletleri markası Arzum'a IF Design 2019'dan ödül verildi

Arzum'a elektrik süpürgesi Olimpia Power ile IF Design 2019'da Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:28
Ev aletleri markası Arzum'a IF Design 2019'dan ödül verildi

 Ev aletleri markası Arzum, elektrik süpürgesi Olimpia Power ile IF Design 2019'da Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarım alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan ve bu sene 66'ncısı gerçekleşen IF Design Awards'ın kazananları belli oldu.

Uluslararası arenada birçok ödülün sahibi olan Arzum, elektrik süpürgesi Arzum Olimpia Power ile Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.Yüksek 4A performansı, ileri teknolojisi ile temizlikte değişime imza atan elektrik süpürgesi Arzum Olimpia Power, bu ödülle birlikte bugüne dek kazandığı ödül sayısını 4'e çıkarmış oldu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, dünyadaki en önemli tasarım ödüllerinden biri olan IF Design Awards'da bu yıl 52 ülkeden 6 bin 375'in üzerinde ürün değerlendirmeye alındı.Rekabet dolu yarışmada ödüle hak kazanan Arzum, tasarım ve inovasyon alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, çeşitli kategorilerle evlerin her metrekaresine sahip çıktıklarını belirterek, yenilikçi ürünlerle tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Yıldız, "Süpürge kategorimizdeki en gelişmiş ürün ailemiz Arzum Olimpia Serisi ile tüketiciler ve uluslararası birçok prestijli yarışmada dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık. Bu ürünümüzle daha önce Design Week Turkey'de İyi Tasarım ve Plus X Award’da Kullanım Kolaylığı ve Tasarım dallarında ödül sahibi olmuştuk.

Tasarım ve inovasyon bizim vazgeçilmezimiz. Ürünlerimizin üstün performansının yanında işlevsellik, kullanım kolaylığı ve tasarım özellikleri ile de müşterilerimizin hayatlarına değer katmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:28
  1. Arzum
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