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Ev alacaklar dikkat! Tapudaki yeni tuzak ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-01 13:55:00 -
Ev alacaklar dikkat! Tapudaki yeni tuzak ifşa oldu

Tapu dairelerindeki yoğunluğu fırsat bilen dolandırıcıların yeni tuzağı ifşa oldu. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Vatandaşların dolandırıcılarla imtihanı bitmiyor. Dolandırıcılar şimdi de konut yatırımı yapmak isteyen vatandaşları gözüne kestirdi. Konut alan vatandaşların tapudaki işlemlerini hızlandırabileceklerini söyleyen dolandırıcılar, binlerce liralık vurgun yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. İşlem sırasında hareketliliği fırsata çevirerek vatandaşı dolandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşın dikkat etmesi gereken hususlar sıralandı.

Yetkisiz kişilere itibar etmemeleri gerekiyor

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için vatandaşların tapu müdürlüklerindeki işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik vaatte bulunan yetkisiz kişilere itibar etmemeleri gerekiyor. Ayrıca yetkili olmayan kişilerce evini satmak isteyen kişilere ait şifre, belge ve bilgilerin ele geçirilmesi dolandırıcılık riskini artırıyor. Bu sebeple kişiye özel olan e-Devlet ve Web-Tapu şifresinin kimseyle paylaşılmaması gerekiyor. İşlem başvurusu, iş takibi gibi nedenler ile şifre isteyen kişilere şifrenin verilmemesi önem arz ediyor.

Bilgilerinizi vermeyiniz

Şifrenin verileceği kişiler pek çok kişisel bilgiye ulaşabileceği gibi vatandaşın adına işlem de yapabiliyor. Genel Müdürlük, "Tapu müdürlük personeli de dahil olmak üzere hiç kimse sizden kişisel bilgi istemez, şifrenizi soramaz. Sizden kişisel bilgilerinizi veya e-Devlet Şifrenizi yardımcı olmak için telefon, e-posta gibi yollar ile isteyen kişilere karşı dikkatli olunuz, bilgilerinizi vermeyiniz" uyarısında bulundu.

Kredi ile konut alımlarında tapu işlemleri için randevu bankalar tarafından alınırken, kredisiz konut alım-satımlarında ise vatandaş kolay bir şekilde tapu randevu işlemini gerçekleştirebiliyor. Telefon ile Alo-181 Çağrı Merkezi aranarak işlem randevusu alınabildiği gibi e-Randevu internet sitesi üzerinden işlem randevusu ya da Web-Tapu internet adresi üzerinden doğrudan başvuru oluşturularak tapu randevusu alınabiliyor. İhtiyaç halinde tapu müdürlüklerinde bulunan danışma ya da başvuru masalarından da yardım alınabiliyor. Vatandaşlar gayrimenkul alımsatımından önce ilgilendikleri taşınmazın yerini parsel sorgu web adresinden öğrenebildikleri gibi tapu müdürlüklerindeki başvurularının durumunu da tapu başvuru sorgulama ekranından sorgulayabiliyor. Tapu işlemlerine ilişkin harç ve döner sermaye ücretleri gişe ve gişe dışı tahsilat kanalları olan internet bankacılığı ya da ATM e-tahsilat ekranlarından görüntülenerek ödeme yapılabiliyor. Her türlü iş ve işlem dijital ortamda hızla ve rahatlıkla ilerlediği için vatandaşın tapu işlemleri için kimseden yardım almasına gerek kalmıyor.
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Telefon ile Alo-181 Çağrı Merkezi'ni arayarak işlem randevusu alabilirsiniz.
E-randevu internet sitesi üzerinden işlem randevusu alabilirsiniz.
Web-Tapu internet adresi üzerinden doğrudan başvuru oluşturabilirsiniz.

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