EUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 2021 EUS sonuçları
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi (EUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki EUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Ocak 2021'de yerleştirme tercih süreci gerçekleştirilen 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı.
EUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.
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