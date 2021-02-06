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Eğitim EUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 2021 EUS sonuçları
Eğitim

EUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 2021 EUS sonuçları

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi (EUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki EUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 01:12:00 -
EUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 2021 EUS sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Ocak 2021'de yerleştirme tercih süreci gerçekleştirilen 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı.

EUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

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