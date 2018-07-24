Euro’ya ayarlı tuzlu tatil

Döviz kurlarının yükselişinin ardından yabancılar için Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm merkezleri cazip hale geldi. Ancak fiyatların Euro’ya endekslenmesi TL bazında fiyatlarda artışlara neden oldu. Bu durum yerli turistin tatil maliyetini yukarı çekti. Turizmciler ise fiyatlarda arz ve talep dengesinin belirleyici olduğunu savunuyor.

FİYATLAR EURO’YA ENDEKSLENDİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, yabancı turistlerin ülkemize akın ettiğini; ürün ve hizmet fiyatlarını arttırdığını kaydetti. Erdem, “Avrupalıların ve Rusların ülkemizden ayağını kestiği dönemlerde Euro’dan TL’ye dönülmüş, ekonomik fiyatlar oluşmuştu. Fakat 2017 ile 2018’de yabancı akını başladı, eski rakamlar geri geldi ve fiyatlar tekrar Euro’ya endekslendi” dedi. Euro’nun etkisiyle fiyatların yüzde 40 yükseldiğine dikkat çeken Erdem, “200 lira olan bir ürünün fiyatı 280 liraya çıktı. 500 lira olan bir hizmetin bedeli 700 liraya yükseldi. Haliyle Antalya’da, Muğla’da yerli turist sayısı azaldı” diye konuştu. Erdem, yerli turistlere de “Kıyılarda fiyatları TL’ye endeksli, konforlu ve ekonomik mekânlar da var. Buralara yönelmekte yarar var” tavsiyesinde bulundu.

26,3 MİLYAR DOLAR GETİRDİLER

2017’de turizm geliri 26,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018’de bu rakamın 32 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor. Turizm gelirleri son 15 yılın zirvesine 34,3 milyar dolarla 2014’te ulaşmış; 2015 ve 2016’da ise terör olaylarına bağlı olarak düşüş göstermişti.

ŞİRKETİNİ BIRAKTI ÜLKE TURİZMİNE ODAKLANDI

Sahibi olduğu ve sektörde yaklaşık yüzde 60’lık paya sahip ETS Tur’u bırakarak Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Ersoy, turizmcilerden tam destek aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde görev alan isimlerde aranan öncelikli özellik; ‘Faaliyet alanını yakından tanımak’ oldu. Bunlardan birisi de Kültür ve Turizm Bakanı. Bakanlığa atanan Mehmet Ersoy, sektörün içinden gelen bir isim. Mehmet Ersoy’un bakan olarak atanmasından turizmciler hem mutlu, hem de umutlu.

SORUNLARI YAKINDAN BİLİYOR

Zira sektörün sorunlarını da çözüm önerilerini de yakından bilen bir isim. Turizmciler, Ersoy’un otelcilik tecrübesinin bulunması ve tur operatörlüğünden gelmesinin sorunları anlama, kavrama ve çözüm yolu bulmada çok etkili olacağı görüşündeler.

Sahibi olduğu ETS Tur’u sektörün önde gelen firmaları arasına taşıyan Bakan Mehmet Ersoy’dan şimdi Türk turizmini zirveye taşıması bekleniyor.

Turizm sektöründe konaklamadan ulaşıma pek çok alanda faaliyet gösteren ETS Tur’daki görevini bakan olduktan sonra bırakan Emhet Ersoy’un şimdi turizmi şahlandırması bekleniyor. Hedef ise ’50 milyon turist, 50 milyar gelir.’

TURİZMCİLERDEN TAM DESTEK

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “Yeni kabine ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinde hem Türkiye ekonomisinde hem de turizmde yeni bir atılım döneminin başlatılacağını umuyoruz” dedi.

TTYD Başkanı Oya Narin ise “Ekonomimizde ve turizm sektöründe ihtiyaç duyulan yapısal reformların süratle hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız” açıklamasında bulundu.