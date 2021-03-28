  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Eurovision'da şarkı sözleri olay oldu
Dünya

Eurovision'da şarkı sözleri olay oldu

65'inci Eurovision Şarkı Yarışması kurallarını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle Belarus, yarışmadan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 04:45:00 -
Eurovision'da şarkı sözleri olay oldu

Avrupa Yayın Birliği, Belarus'un Mayıs ayındaki 65'inci Eurovision Şarkı Yarışması'na katılamayacağını duyurdu. Eurovision Şarkı Yarışması yetkilileri, Belarus’a iki hafta önce ülkeyi temsil eden şarkının sözlerinin politik alt metni olduğu için yeni bir şarkı göndermesini talep etti. Ancak aynı müzik grup tarafından yeni sunulan şarkının sözleri de yarışma organizatörleri tarafından uygunsuz olarak değerlendirilmesinin ardından Belarus yarışmadan diskalifiye edildi.

‘Sana öğreteceğim’ şarkısı tepki aldı

Daha önce, Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri Belaruslu Galasy ZMesta grubunun Sana öğreteceğim (I Will Teach You) adlı şarkısının siyasi bir alt metin içerdiğini öne sürmüş ve Minsk'e şarkının içeriğini değiştirmek için zaman vermişti. Şarkısının sözlerindeki "Sana çizgiye ayak uydurmayı öğreteceğim" gibi sözleri de tartışmaya neden oldu. Eurovision'un organizatörleri olan Avrupa Yayın Birliği, sözlerin uygunsuz olduğu kararına vararak, Belarus'tan ikinci bir şarkı talep etti.

Avrupa yayın birliği: Geçerli bir proje sunulmadı

Belarus'tan iki hafta içinde yeni bir proje gelmemesini gerekçe gösteren Avrupa Yayın Birliği, yaptığı açıklamada, "Belarus, ne yazık ki, Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi'nin (BTRC) uzatılan süre içinde geçerli bir proje sunamaması nedeniyle, mayıs ayındaki 65'inci Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak" ifadelerine yer verdi.

"Kararın siyasi amaçlı olduğunu düşünüyorum"

Öte yandan, Avrupa Yayın Birliği üyesi ve Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi (BTRC) Başkanı olan İvan Eismont de Rus medyasına kararı değerlendirdi. Eismont, yaptığı açıklamada "Avrupa Yayın Birlği tarafından alınan karar siyasi amaçlı olduğunu düşünüyorum. Müzik tüm düşünceleri içinde barındırır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Herbokolog' Fatih Altaylı yerin dibine girdi! Bakan Koca’dan belgeli cevap
Gündem

'Herbokolog' Fatih Altaylı yerin dibine girdi! Bakan Koca’dan belgeli cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunda 'herbokolog' olarak tanınan Fatih Altaylı’yı yerin dibine soktu. Koronavirüs aşılarıyla ilgili sord..
Dünyada bir ilk! Canavarlar aynı anda çıktı
Dünya

Dünyada bir ilk! Canavarlar aynı anda çıktı

3 Rus nükleer enerjiyle çalışan denizaltısı donanma tarihinde ilk kez, Arktik tatbikatı esnasında buzun altından 300 metre yarıçapında bir a..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay