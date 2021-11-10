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Gündem Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok
Gündem

Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews'in, “Atatürk alkolden öldü” haberi sosyal medyayı salladı. Atatürk ticareti yapan Sözcü ve Cumhuriyet gibi siteler kardeş Euronews’e ses çıkarmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:31:00 -
Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Euronews Türkçe, Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümünde geçirdiği hastalıklar üzerine bir haber yayımladı.

Söz konusu haberi sosyal medyadan "alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti" diyerek paylaşan Euronews, sosyal medyayı salladı.

Gelen mesajların ardından söz konusu paylaşım apar topar silindi.

Euronews Türkçe, daha sonra söz konusu haber için bir özür metni yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83. ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberin, Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.

Özür dileriz."

Ses çıkarmadılar

Tüm tirajlarını Mustafa Kemal sömürüsü üzerinden sağlayan Sözcü, Cumhuriyet gibi sitelerin, Euronews'e ses çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Hakkında çok sayıda paylaşım yapılan haberle ilgili Atatürkçü geçinenlerin ağzını açmaması dikkat çekti.

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