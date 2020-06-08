Eurometall depo ve lojistiğe dikkat çekti

Perakende, depo, lojistik, endüstriyel ve ofis ekipmanları alanında 30 binin üzerinde ürünle hizmet veren ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise önde gelen ekipman tedarikçilerinden biri olan Eurometall, işletmelerin e-ticarete yöneldiği ve yeni alışveriş alışkanlıklarının ivme kazandığı son dönemde, depo ve lojistiğin önemini vurguladı.

Yeni alışveriş alışkanlıklarının ivme kazandığı günlerde, son dönemin en trend konularından biri olan e-ticaretin kökleri daha da sağlamlaştığını belirten Eurometall, depo ve lojistik ekipmanlarının en çok tercih edilen ekipmanlar arasında yer aldığının altını çizdi.

Gerek büyük ölçekli gerek küçük ölçekli birçok işletmenin dijital alanda yatırımlarını arttırdığını belirten Eurometall, işletmelerin e-ticaret alanında yaptığı yatırımlarda olmazsa olmaz bir kalem olan depo ve lojistik ekipmanlarının yer aldığını belirtti.

Hizmet verdiği birçok işletmeye ekipman tedariğini sağlayan Eurometall, perakendeciliğin evrildiği yeni düzende de #HerİşYerindeBirEurometall olacağının altını çizdi.