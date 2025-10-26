Eurofighter’da tarihi an: İmzaları atılıyor! 20 uçak hemen teslim edilecek

Middle East Eye’nin haberine göre, Türkiye ve İngiltere’nin, milyarlarca dolarlık Eurofighter Typhoon anlaşmasını İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ankara’ya yapacağı ilk resmi ziyaret sırasında sonuçlandırması bekleniyor. Ankara, Eurofighter konsorsiyumunun lider ülkesi olan Birleşik Krallık ile 2023 yılından bu yana savaş uçağı alımı konusunda görüşmeler yürütüyor. Türkiye 2024 yılında, satışı engelleyen Almanya’nın vetosunu aşarak önemli bir engeli de aşmış oldu. İki ülke Temmuz ayında 40 jet için geçici bir anlaşma imzaladı ve o zamandan beri Ankara’nın nispeten yüksek bulduğu fiyatlandırma ve teknik özellikler üzerinde müzakerelere devam etti.

20 UÇAK HIZLICA VERİLECEK

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak 40 savaş jetinin 20’sinin daha hızlı teslimat yapılabilmesi için Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından teslim edileceğini belirtti. Geri kalan 20 tanesi ise daha sonra teslim edilecek ve Türk şartnamelerine göre özelleştirilecek. İkinci bir Türk kaynak ise Starmer’ın ziyareti öncesinde Ankara’ya iki Eurofighter jeti göndererek anlaşmanın Londra için önemini göstereceğini söyledi.

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ İDDİASI

Bazı kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Starmer’ın ziyareti için Ankara’da yarın düzenlenecek kabine toplantısını ertelediğini de iddia etti.

Söz konusu anlaşma, geliştirilmiş aviyonik ve radar sistemlerine sahip olan ve Tranche 4 olarak bilinen en son Eurofighter versiyonunu içeriyor.

Türk Hava Kuvvetleri yerli üretim Kaan beşinci nesil savaş uçağı 2028’de hizmete girene kadar acilen geçici bir çözüme ihtiyaç duyuyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre, teslimatı hızlandırmak için Türkiye bu ayın başlarında Katar’dan kullanılmış Eurofighter jetleri satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.

Aynı kaynak, Ankara ve Londra’nın, Türkiye’nin Katar ve Umman’dan satın almayı planladığı ikinci el Eurofighter uçaklarını da kapsayan ayrı bir bakım ve modernizasyon anlaşması imzalayacağını da sözlerine ekledi.