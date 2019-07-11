Eurocup’ta gruplar yarın belli olacak Türkiye’den Galatasaray, TOFAŞ ve Darüşşafaka’nın yer alacağı 7DAYS Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yarın Barcelona’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’den Galatasaray, TOFAŞ ve Darüşşafaka’nın yer alacağı 7DAYS Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yarın Barcelona’da gerçekleştirilecek.

Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grupları yarın TSİ 14.15’te Barcelona’da bulunan Mediapro Oditoryumu’nda yapılacak kurayla belli olacak. Kurada Türkiye’den Darüşşafaka birinci, Galatasaray ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer alacak. Kuraya katılacak 24 takım 6’şar takımlı 4 gruba ayrılarak normal sezon gruplarını oluşturacak. Kura kuralları gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta yer alamayacak.

Kurada yer alacak takımlar ve torbalar şöyle:



1. Torba

Promitheas Patras

DARÜŞŞAFAKA

Unıcaja Malaga

Lokomotiv Kuban



2. Torba

Unics Kazan

Maccabi Rishon Lezion

GALATASARAY DOĞA SİGORTA

Rytas Vilnius



3. Torba

Buducnost Voli Podgorica

Cedevita Olimpija Ljubljana

TOFAS

Ratiopharm Ulm



4. Torba

Morabanc Andorra

Joventut Badalona

Ewe Baskets Oldenburg

Limoges CSP



5. Torba

Partizan Nis Belgrade

Dolomiti Energia Trento

As Monaco

Germani Brescia Leonessa



6. Torba

Nanterre 92

Umana Reyer Venice

Segafredo Virtus Bologna

Asseco Arka Gdynia

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