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Eurocup’ta gruplar yarın belli olacak

Türkiye’den Galatasaray, TOFAŞ ve Darüşşafaka’nın yer alacağı 7DAYS Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yarın Barcelona’da gerçekleştirilecek.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:24
Eurocup’ta gruplar yarın belli olacak

Türkiye’den Galatasaray, TOFAŞ ve Darüşşafaka’nın yer alacağı 7DAYS Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yarın Barcelona’da gerçekleştirilecek.


Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grupları yarın TSİ 14.15’te Barcelona’da bulunan Mediapro Oditoryumu’nda yapılacak kurayla belli olacak. Kurada Türkiye’den Darüşşafaka birinci, Galatasaray ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer alacak. Kuraya katılacak 24 takım 6’şar takımlı 4 gruba ayrılarak normal sezon gruplarını oluşturacak. Kura kuralları gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta yer alamayacak.


Kurada yer alacak takımlar ve torbalar şöyle:



1. Torba


Promitheas Patras


DARÜŞŞAFAKA


Unıcaja Malaga


Lokomotiv Kuban



2. Torba


Unics Kazan


Maccabi Rishon Lezion


GALATASARAY DOĞA SİGORTA


Rytas Vilnius



3. Torba


Buducnost Voli Podgorica


Cedevita Olimpija Ljubljana


TOFAS


Ratiopharm Ulm



4. Torba


Morabanc Andorra


Joventut Badalona


Ewe Baskets Oldenburg


Limoges CSP



5. Torba


Partizan Nis Belgrade


Dolomiti Energia Trento


As Monaco


Germani Brescia Leonessa



6. Torba


Nanterre 92


Umana Reyer Venice


Segafredo Virtus Bologna


Asseco Arka Gdynia

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:24
  1. doğa

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