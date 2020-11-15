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Spor 'EURO2020' açıklaması: Orada olmalıyım
Spor

'EURO2020' açıklaması: Orada olmalıyım

AMilli Takımımızın, Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede asist yapan Caner Erkin, karşılaşma sonrasında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 23:07:00 -
'EURO2020' açıklaması: Orada olmalıyım

AMilli Takımımızın, Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği mücadelede asist yapan Caner Erkin, karşılaşmanın ardından açıklaam yaptı.

Milli Takım'da vazgeçilmez olmak istediğini söyleyen Erkin, "Uzun süre Milli Takım'da oynamış bir oyuncuyum, bu formayı terletmek büyük şeref. Şenol hocam şans verdi, tekrar buraya gelmek nasip oldu. Rusya'yı ilk defa yendik, bizim milli takımımız ilkleri başarıyor. Uzun süre Milli Takım'da oynamak, süre almak istiyorum. Sonuna kadar burada olmak için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de olmak istediğini söyleyen Caner, "Özeleştiri yapmak gerekirse, hayal kurmuyorum, direkt Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum, kendime güveniyorum, hiçbir şüphem yok. Allah sakatlık vermezse turnuvada olacağım." dedi.

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