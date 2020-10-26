Euro rekor seviyede bulunuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı ve 8 lirayı geçti. Saat 11.20 itibarıyla 8,06 seviyesinden işlem gören kur, tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Euro da rekor seviyede

Dolardaki yükselişe paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Şu dakikalarda euro, 9,54 ile rekor seviyeden işlem görüyor.