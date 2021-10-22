Euro kaç TL 22 Ekim Cuma euro ne kadar?

Euro fiyatı ne kadar? Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekti. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası döviz piyasası bir hayli hareketlendi. Dolar ve euronun baş döndüren yükselişi sonrası vatandaşlar döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 9,5089’dan alınıyor. Peki dolan ne kadar? Dolar satış fiyatı ne kadar? Euro kaç T? oldu? görüyor. İşte, 22 Ekim güncel döviz kurları…