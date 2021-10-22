Euro kaç TL 22 Ekim Cuma euro ne kadar?
Euro fiyatı ne kadar? Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekti. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası döviz piyasası bir hayli hareketlendi. Dolar ve euronun baş döndüren yükselişi sonrası vatandaşlar döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 9,5089’dan alınıyor. Peki dolan ne kadar? Dolar satış fiyatı ne kadar? Euro kaç T? oldu? görüyor. İşte, 22 Ekim güncel döviz kurları…
Vatandaşın merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı (PPK) dün (21 Ekim 2021 Perşembe) yapıldı. Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği toplantısında 2 puanlık faiz indirimine gitti. TCMB’nın faiz kararının ardından dolar kurunda hareketlilik başladı. Dolar haftaya 9,27 TL seviyesinden başlamıştı. İşte detaylar...
Dolar ne kadar??
22 Ekim 2021 Cuma günü dolar 9,5058 TL’den alınırken, dolar satış fiyatı ise 9,5078 TL
Euro kaç TL?
Euro ne kadar oldu? Euro kaç TL'ye çıktı? 22 Ekim 2021 Cuma günü euro 11,0615 TL’den alınırken, euro satış fiyatı ise 11,0849 TL