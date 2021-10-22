  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Euro kaç TL 22 Ekim Cuma euro ne kadar?
Ekonomi

Euro kaç TL 22 Ekim Cuma euro ne kadar?

Euro fiyatı ne kadar? Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekti. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası döviz piyasası bir hayli hareketlendi. Dolar ve euronun baş döndüren yükselişi sonrası vatandaşlar döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 9,5089’dan alınıyor. Peki dolan ne kadar? Dolar satış fiyatı ne kadar? Euro kaç T? oldu? görüyor. İşte, 22 Ekim güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-10-22 07:54:00 - 2021-10-22 07:55:42
Euro kaç TL 22 Ekim Cuma euro ne kadar?

Vatandaşın merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı (PPK) dün (21 Ekim 2021 Perşembe) yapıldı. Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği toplantısında 2 puanlık faiz indirimine gitti. TCMB’nın faiz kararının ardından dolar kurunda hareketlilik başladı. Dolar haftaya 9,27 TL seviyesinden başlamıştı. İşte detaylar...

Dolar ne kadar??

22 Ekim 2021 Cuma günü dolar 9,5058 TL’den alınırken, dolar satış fiyatı ise 9,5078 TL

Euro kaç TL?

Euro ne kadar oldu? Euro kaç TL'ye çıktı? 22 Ekim 2021 Cuma günü euro 11,0615 TL’den alınırken, euro satış fiyatı ise 11,0849 TL

euro dolar ne kadar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Medya

Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 37. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Ke..
Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın
Sağlık

Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın

Kış ayları yaklaşırken vazgeçilmez lezzet olan ve koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen turşunun tüketimi arttı. Uzmanlar, vücutta tuz ..
Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü
Siyaset

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin politikasını eleştirerek, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı ye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay