Euro Bölgesi enflasyonu zirvede! Euro Bölgesi enflasyonunda rekorlar sürüyor

AB istatistik kurumu, Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Eurostat'a göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.7'ye yükselerek rekor kırdı. Böylece 19 ülkeyi kapsayan bölgede enflasyon kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Açıklamada Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.2 büyüyerek yavaşladığı belirtildi.

Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41.9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.4 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.4, Litvanya'da yüzde 22, Letonya'da yüzde 21.8, Hollanda'da yüzde 16.8, Slovakya'da yüzde 14.5, Belçika'da yüzde 13.1, İtalya'da yüzde 12.8, Almanya'da yüzde 11.6, Avusturya'da yüzde 11.5, Portekiz'de yüzde 10.6, Slovenya'da yüzde 10.3, Yunanistan'da yüzde 9.8, İrlanda'da yüzde 9.6, Lüksemburg'da yüzde 8.8, Güney Kıbrıs'ta yüzde 8.6, Finlandiya'da yüzde 8.3, Malta'da yüzde 7.5, İspanya'da yüzde 7.3 ve Fransa'da yüzde 7.1 seviyesinde belirlendi.

Böylece, Euvro Bölgesi'nde ekim ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

19 ülkeden 11'inde çift haneye çıkan enflasyon, 3 ülkede de yüzde 20'leri aştı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ekim ayı enflasyon oranının yüzde 10.2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı. Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok çok üzerinde seyrediyor.

Ekim ayında öncü çekirdek tüketici fiyatları yıllık yüzde 5 oranında gerçekleşti.