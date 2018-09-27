EURO 2024'ün neden bize verilmediğini söyledi!

Ceferin, "Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum." dedi.

Sözlerini sürdüren Ceferin, "İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024'ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı, "Ulaştırma altyapısı ile ilgili bazı riskler vardı. Türkiye'nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu." diyerek sözlerini noktaladı.