'EURO 2024'ü alacağımıza inanıyorum'

Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte farklı adaylıkları bulunduğunu ancak hiçbirisinde bu kadar güçlü olunmadığını belirterek, "Bu kez en güçlüsü biziz. Bu organizasyon, Avrupa ile kapılarımızın genişlemesi, birbirimize biraz daha yakınlaşmamız için de vesile olur. Sporun birleştirici bir gücü var. Bizim birlikteliğimizin, kardeşliğimizin, Avrupa ile uzun yıllardır devem eden ilişkilerimizin de güçlenmesi için bu bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun Türkiye'ye verilmesi gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, şu görüşlerini paylaştı:

"Nasıl organizasyon yapılıyor, misafirlerimizi nasıl ağırlıyoruz? Bu anlamda dünyaya örnek olması için organizasyonun Türkiye'ye verilmesi lazım diye düşünüyor, arzu ediyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Sayın Bakanımızın ortaya koymuş olduğu irade ortada. Biz tesis altyapılarımızı bitirdik. Hemen hemen 81 ilin tamamında artık statlarımız var. Daha huzur içerisinde spor yapılabilecek alanlarımızı genişlettik. Biz o zamana kadar Türkiye olarak daha neler neler ortaya koyar, yaparız. Yarın spor memleketi, spor cenneti olan, spor ile yatıp kalkan bir millet olarak, bu heyecana bizi ortak edeceklerdir diye umut ediyorum. Birlikteliğin, kardeşliğin, geçmişe dayanan bir dostluğun da kapılarını spor vesilesiyle aralayacakları kanaatindeyim."

Yunanistan'ın Akdeniz Oyunları'nı oylamayla aldığını hatırlatan Yerlikaya, "Ülkede krizde olunca bizden rica ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı. 'Siz alabilir misiniz?' dediler. Cumhurbaşkanımız kabul etti. Biz o zaman 6 ayda hem tesisleri hem statları hem de salonları bitirdik. Organizasyonu yaptık. Bizim organizasyon kabiliyetimiz bu kadar güçlü. Biz o güne kadar daha neler yaparız. Ülkemizde bu anlamda bir sıkıntı yok. Maddi kaynak anlamında da bir sıkıntımız yok. Futbolculuk geçmişi olan, futbolu seven, futbola ve spora hayatını adamış Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu organizasyonun bu ülkede yapılması, ülkemize çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle biz de dünya futboluna büyük katkılar sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Yerlikaya, adaylıkla ilgili aksi bir durum çıkmayacağını umut ettiğini kaydederek, "Karar verilirken, vicdanen karar verilmeli. Siyasi bir karar asla verilmemeli. Geçmişe dayalı ilişkilerimiz var. O ilişkilerin daha çok pekişmesi, birleştirilmesi, uzlaşı sağlanması için de sporun birleştirici gücünü kullanmak lazım. Ben inanıyorum, bu sefer olacak. İnşallah aksi bir durum çıkmaz. Başkentimize devasa bir tesis yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün proje hazır hale getirildi. Milletimizin sosyal hayata adapte olabileceği tesisler yapıyoruz. Daha objektif davranılmasını bekliyoruz. Almanya'da iki defa yapıldı. Biz de bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Ülkemizin güzelliklerini, bereketini, yurt dışına karşı olan kardeşlik duygusunu ve misafirperverliğini hep beraber yaşatalım istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.