EURO 2024'te eşleşmeler belli oldu! İşte Türkiye'nin rakibi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.

Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı. Çekya ise bir puanla Avrupa Şampiyonası'na gruplarda veda etti.

Son 16 turunda rakip Avusturya

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

Avusturya'yı elersek çeyrek finaldeki rakibimiz Romanya veya Hollanda olacak.

EURO 2024'TE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)

İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)

Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)

Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)

İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)

Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)

Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)

İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)

EURO 2024 PUAN DURUMU