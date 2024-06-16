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Dünya EURO 2024'e gölge düşüren olay! Baltalı saldırgan dehşet saçtı
Dünya

EURO 2024'e gölge düşüren olay! Baltalı saldırgan dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2024-06-16 20:25:00 -

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Polonya ile Hollanda'yı karşı karşıya getiren maç öncesi Hamburg sokaklarında feci bir olay yaşandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyen Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan Polonya- Hollanda maçı öncesinde çıkan olaylarda polis silahına başvurdu.

ELİNDE BALTAYLA TEHDİTLER SAVURDU

Elinde balta ve yangın tüpü olan bir kişi, taraftarların geçiş yaptığı bölgede polise tehditler savurmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Alman polisi, önce biber gazı kullanırken daha sonra havaya ateş açtı.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis bu yöntemlerle etkisiz hale getiremediği saldırganı bacağından vurdu. Saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı. Bir polis sözcüsü saldırganın taraftar olduğuna dair ilk aşamada herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.
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