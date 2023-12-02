EURO 2024'de kura çekimi zamanı! İşte A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri...

EURO 2024'ün kura çekimi bugün TSİ 20.00 da Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek.
A Milli Takımımız EURO 2024'e ikinci torbadan katılacak
Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
1.Torba: Almanya,Portekiz,Fransa,İspanya,Belçika,İngiltere
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3.Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya
4.Torba: İsviçre ,Sırbistan ,İtalya ,A yolu play-off galibi(Galler-Finlandiya/Polonya-Estonya maçlarının galibi 1 takım)
B yolu play-off galibi (Bosna Hersek-Ukrayna / İsrail-İzlanda maçlarını kazanan 1 takım)
C yolu play-off galibi (Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan maçlarını kazanan 1 takım)