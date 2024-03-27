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Spor EURO 2024 grubundaki son rakibimiz belli oldu!
Spor

EURO 2024 grubundaki son rakibimiz belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 07:51:00 -
EURO 2024 grubundaki son rakibimiz belli oldu!

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Yunanistan'ı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup eden Gürcistan, EURO 2024 grubundaki rakiplerimizden biri oldu.

Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.

Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.

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