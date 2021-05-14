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Spor EURO 2020’de Türkiye’nin ilk maçı ne zaman?
Spor

EURO 2020’de Türkiye’nin ilk maçı ne zaman?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının (EURO 2020) başlamasına az bir zaman kaldı. Sevilla ve St. Petersburg’un ev sahipliği yapacağı turnuvanın tarihi ve A Milli Takımımızın ilk karşılaşmaları merak ediliyor. Peki, EURO 2020’de Türkiye’nin ilk maçı ne zaman? A Milli Takım EURO 2020’de hangi takımlarla oynayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 14:47:00 -
EURO 2020’de Türkiye’nin ilk maçı ne zaman?

A Milli Takımında yer aldığı EURO 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020, 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Söz konusu turnuva 11 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanacak. Peki, EURO 2020’de Türkiye’nin ilk maçı ne zaman? A Milli Takım EURO 2020’de hangi takımlarla oynayacak?

EURO 2020’de Türkiye’nin ilk maçı ne zaman?

Türkiye, EURO 2020’de A grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak. A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonasında ilk maçını İtalya ile yapacak. Söz konusu karşılaşma 11 Haziran tarihinde oynanacak.

Cüneyt Çakır, EURO 2020’de görev alacak mı? 

UEFA, EURO 2020’de düdük çalacak hakemlerin listesini duyurdu. Karşılaşmalarda görev yapacak 18 hakem arasında, 2012 ve 2016’daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer alıyor.

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