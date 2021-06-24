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Spor EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak
Spor

EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 09:02:00 -
EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)

 

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