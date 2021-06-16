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Spor Euro 2020'de bir ilk
Spor

Euro 2020'de bir ilk

Türkiye ile Galler arasında oynanan maçta penaltı kaçıran Gareth Bale, turnuvada penaltıyı gole çeviremeyen ilk futbolcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 21:04:00 - 2021-06-16 21:05:23
Euro 2020'de bir ilk

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynadığı EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Gareth Bale, 2018 yılından bu yana yaşadığı şanssızlığı milli takımımıza karşı da devam ettirdi.

60. dakikada Bale, Zeki Çelik'in müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen tecrübeli yıldız, topu üstten auta gönderdi ve takımının farkı açmasına engel oldu. Gareth Bale böylece, EURO 2020'de penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.

Bale böylece, milli takımda yaklaşık 2 yıldır süren gol orucunu devam ettirdi. 31 yaşındaki futbolcu, en son 2019 yılı Ekim ayında milli takım formasıyla gol sevinci yaşadı.

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