EURO 2020 son 16 tur maç saatleri maç fikstürü | EURO 2020 maçları hangi gün devam edecek?
EURO 2020 bugün hangi maçlar var? EURO 2020’de grup maçları tamamlandı ve turnuvaya kısa bir ara verildi. Futbolseverler, EURO 2020 maçlarının ne zaman devam edeceğini araştırıyor. Peki, EURO 2020 maçları hangi gün? EURO 2020 son 16 eşleşmeleri
Koronavirüs salgını sebebiyle bir yıl ertelendikten sonra yine aynı isimle düzenlenen EURO 2020’de heyecan sürüyor. Grup maçları noktalandıktan sonra son 16 turu karşılaşmaları oynanacak. Peki, EURO 2020 eşleşmeleri belli oldu mu?
EURO 2020 son 16 tur maç saatleri maç fikstürü | EURO 2020 maçları hangi gün devam edecek?
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.
Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:
26 Haziran Cumartesi
19.00 Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)
22.00 İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)
27 Haziran Pazar
19.00 Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)
22.00 Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
28 Haziran Pazartesi
19.00 Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
22.00 Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)
29 Haziran Salı
19.00 İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)
22.00 İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)