Koronavirüs salgını sebebiyle bir yıl ertelendikten sonra yine aynı isimle düzenlenen EURO 2020’de heyecan sürüyor. Grup maçları noktalandıktan sonra son 16 turu karşılaşmaları oynanacak. Peki, EURO 2020 eşleşmeleri belli oldu mu?

EURO 2020 son 16 tur maç saatleri maç fikstürü | EURO 2020 maçları hangi gün devam edecek?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

26 Haziran Cumartesi

19.00 Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

22.00 İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran Pazar

19.00 Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

22.00 Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran Pazartesi

19.00 Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

22.00 Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran Salı

19.00 İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

22.00 İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)