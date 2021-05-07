  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika ülkesi, Portekiz askerlerine kapıyı açtı
Fransa'dan Türkiye kararı! Listeye eklediler
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında!
Eski vagondan yapılan köprü, Maçka Deresi üzerine yerleştirildi
Spor Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında!
Spor

Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında!

Azerbaycan’a getirilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) şampiyonluk kupası başkent Bakü sokaklarında turladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:43:00 -
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında!

11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Euro 2020 turu kapsamında şampiyonluk kupası Azerbaycan’da karşılaşmaların yapılacağı Bakü Olimpiyat Stadı'na getirildi. Başkent Bakü'de sergilen Avrupa Şampiyonası kupası, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle başkent Bakü’nün ana caddelerinde üstü açık otobüsle turladı.
Şampiyonluk kupası ile birlikte şehir turunda maskotlar, Bakülüleri yol boyunca selamladı. Bakü sokaklarında dolaşan vatandaşlar, Euro 2020 şampiyonluk kupasını görme şansı yakaladı.

Daha önce Roma, Bükreş ve Budapeşte sergilenen kupa, Bakü’den sonra sırasıyla Kopenhag, Amsterdam, St.Petersburg, Münih, Glasgow ve Londra’ya götürülecek. Euro 2020 maçları 11 Haziran'da Roma'da başlayacak ve final karşılaşması ise 11 Temmuz'da Londra'da yapılacak. Müsabakalar Amsterdam, Bakü, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Glasgow, Londra, Münih, Roma, St.Petersburg ve Sevilla'da yapılacak.

Türkiye, iki karşılaşmasını Bakü’de oynayacak

Euro 2020 A Grubu'nun 3 maçı ve çeyrek final mücadelesi Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de karşılaşacak. Mücadeleler 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi fenomen yapımların yayınlandığı TRT1'de Ramazan ..
Siyaset

"650 milyon TL nerede?" sorusu CHP'nin ayarını bozdu! Anında 'aforoz' ettiler

CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in partiden istifa ederek “650 milyonun hangi medyaya kimlere gittiğini sormam..
Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret
Spor

Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarına sürpriz bir ziyarette bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay