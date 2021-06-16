Euro 2020 maçındaki sözleri başını yaktı! Men cezası aldı
EURO 2020'de gol sonrası küfür eden Avusturyalı Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verildi.
EURO 2020'de oynanan Avusturya - Kuzey Makedonya maçında gol attıktan sonra rakibe hakaret eden Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verildi. Arnautovic, Avusturya'nın Hollanda ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Sırp kökenli Arnautovic için, takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği anlar sonrası soruşturma başlatılmıştı.
Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.