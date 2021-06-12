EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran Cuma akşamı oynanan Türkiye-İtalya maçıyla başladı. Futbolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? EURO 2020 cumartesi maç programı
Koronavirüs salgının sebebiyle geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen Avrupa Futbol Şampiyonası, bu yıl yapılıyor. 11 Haziran’da başlayan turnuva 11 Temmuz 2021’de sona erecek. Peki, bugün hangi maçlar var?
EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları hangi kanalda?
EURO 2020 heyecanı Türkiye-İtalya maçıyla başladı. Turnuvanın ikinci gününde 3 maç oynanacak. Zorlu müsabakalar TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
16.00 Galler-İsviçre
19.00 Danimarka-Finlandiya
22.00 Belçika-Rusya
EURO 2020 MAÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EURO 2020 grupları şöyle:
A GRUBU
İtalya
İsviçre
Türkiye
Galler
B GRUBU
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Rusya
C GRUBU
Avusturya
Hollanda
Kuzey Makedonya
Ukrayna
D GRUBU
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
İskoçya
E GRUBU
Polonya
Slovakya
İspanya
İsveç
F GRUBU
Fransa
Almanya
Macaristan
Portekiz