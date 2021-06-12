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Spor EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları hangi kanalda?
Spor

EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran Cuma akşamı oynanan Türkiye-İtalya maçıyla başladı. Futbolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? EURO 2020 cumartesi maç programı

Yeniakit Publisher
2021-06-12 11:49:00 -
EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları hangi kanalda?

Koronavirüs salgının sebebiyle geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen Avrupa Futbol Şampiyonası, bu yıl yapılıyor. 11 Haziran’da başlayan turnuva 11 Temmuz 2021’de sona erecek. Peki, bugün hangi maçlar var?

EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı Türkiye-İtalya maçıyla başladı. Turnuvanın ikinci gününde 3 maç oynanacak. Zorlu müsabakalar TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

16.00 Galler-İsviçre

19.00 Danimarka-Finlandiya

22.00 Belçika-Rusya

EURO 2020 MAÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EURO 2020 grupları şöyle:

A GRUBU

İtalya

İsviçre

Türkiye

Galler

B GRUBU

Belçika

Danimarka

Finlandiya

Rusya

C GRUBU

Avusturya

Hollanda

Kuzey Makedonya

Ukrayna

D GRUBU

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

İngiltere

İskoçya

E GRUBU

Polonya

Slovakya

İspanya

İsveç

F GRUBU

Fransa

Almanya

Macaristan

Portekiz

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