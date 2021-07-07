16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finale adım adım yaklaşıldı. Futbolseverler final maçının ne zaman oynanacağını son maçın hangi takımlar arasında yapılacağı merak ediliyor. Peki, EURO 2020 final maçı ne zaman?

EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 finali hangi takımlar arasında

EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü Final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

EURO 2020’nin ilk finalisti İspanya'yı mağlup eden İtalya oldu. 7 Temmuz Çarşamba akşamı 22.00'de İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Maçın sonucunda finalin diğer ekibi de belli olacak.