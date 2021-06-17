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Spor EURO 2020 Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Eriksen'e kalp pili takılacak
Spor

EURO 2020 Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Eriksen'e kalp pili takılacak

EURO 2020 turnuvasında oynanan Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e kalp pili takılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 14:51:00 -
EURO 2020 Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Eriksen'e kalp pili takılacak

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında Parken Stadyumu'ndaki sahada aniden yere düşerek kalp krizi geçiren Christian Eriksen'e kalp pili takılacak.

Danimarka Futbol Takımı doktoru Morten Boesen, Eriksen'e yapılan tetkikler sonucunda ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir kalp pilinin takılmasına karar verildiğini söyledi. Boesen, futbolcunun yapılacak kontroller sonrasında profesyonel futbol hayatına devam edip etmeyeceğine karar vereceklerini de sözlerine ekledi.

ICD nedir?

ICD Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltma. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygulanıyor.

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