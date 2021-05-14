Euro 2020 aday kadrosu açıklandı
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı. A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takımımız'ın EURO 2020 öncesi oynayacağı üçüncü hazırlık maçının tarihi belli oldu. İşte tüm detaylar...
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı.
Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu
EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı
A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takımımız'ın EURO 2020 öncesi oynayacağı üçüncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.
Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşılaşacak. A Millilerimiz 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.