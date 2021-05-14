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Spor Euro 2020 aday kadrosu açıklandı
Spor

Euro 2020 aday kadrosu açıklandı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı. A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takımımız'ın EURO 2020 öncesi oynayacağı üçüncü hazırlık maçının tarihi belli oldu. İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:30:00 -
Euro 2020 aday kadrosu açıklandı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takımımız'ın EURO 2020 öncesi oynayacağı üçüncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.

Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşılaşacak. A Millilerimiz 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.

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