EURO 2020 A Grubu’nda Türkiye-Galler maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan eleştiri

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. İtalya'dan sonra Galler'e de mağlup olan ay-yıldızlılar, bir üst tura çıkma şansını oldukça zora soktu. İlk 2'ye girme ihtimalimiz kalmazken, son 16 için tek şansımız en iyi üçüncüler arasında yer alabilmek. Erman Toroğlu A Spor’da, A Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği müsabakayı değerlendirdi.

Erman Toroğlu, Şenol Güneş ile ilgili eleştirilerde bulunarak, Federasyona da göndermede bulundu.

Erman Toroğlu’ndan o açıklamalar:

Bu kadar pompa yaparsan böyle olur. Tarçın lazım. Muhallebi gibi takımımız var. Kavga bile yapamadılar. Burak Yılmaz’ı yalnız bıraktılar. Bizimkiler paralı askerler ordusu! Başta Şenol kokuşmuş, ben federasyon’a bakarım. Bunlar benim çocuklar değil sizin çocuklar… Herifler patır kütür kavgaya girdi. Bu kafada bir Şenol Güneş ve federasyonla ancak bu kadar Milli Takım olur.