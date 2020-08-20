Euro ne kadar oldu? Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'ın ortak para biri Euro'dur. Son dönemde en çok merak edilen konuların başında Euro’nun ne kadar olduğu geliyor. Peki, 1 Euro kaç Türk lirası yapıyor?

Euro nedir?

Daha önce belirtiğimiz gibi Euro, Avrupa Birliği üyelerinin ortak para birimidir. Euro 1 Ocak 2002'de dolaşıma başladı. Euro'nun sembolü ise "€" tırnak içerisindeki ifadedir. Euro, ABD dolarının ardından dünyadaki ikinci en çok kullanılan para birimidir.

Euro ne kadar güncel

Son dönemde vatandaşlar sık sık Euro’nun ne kadar olduğunu, 1 Euro’nun kaç Türk lirasına karşılık geldiğini araştırıyor. Euro kuru gün içerisinde değişiklikler gösterebiliyor. Son günlerde Euro 8 Türk lirası civarında dolaşıyor.

Canlı Euro kuru

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1 Euro kaç lira?

Vatandaşların pek çoğu "1 Euro kaç Türk Lirasıdır?" sorusunun cevabını araştırıyor. 20 Ağustos tarihi son verilerine göre 1 Euro 8,71 TL'ye karşılık gelmektedir.

100 Euro kaç lira?

Pek çok ürün Euro’yla satılıyor. Bu sebeple piyasaya hakim olanlar ve Euro alıp satacak olanlar sürekli internette “100 Euro ne kadar?” sorusunun cevabını inceliyor. Son rakamlara göre 20 Ağustos’ta 100 Euro 870,67 liraya denk geliyor.

Euro hesapla

Euro TL çevir | Euro satın alacak ya da satacak olan kişiler Euro’yu nasıl hesaplamaları gerektiğini araştırıyor. Euro hesaplamak için internette pek çok site bulunuyor. Ayrıca kur hesaplamak, Euro ve doların anlık ne kadar olduğunu çeşitli uygulamalarla da öğrenebilirsiniz.