  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Euro 10 lirayı gördü
Ekonomi

Euro 10 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın yurt içi piyasalarda sıkılaştırma hamlesine bir yenisini daha eklemesi sonrası Dolar/TL, bugün rekor seviyelerini 8.54'nin üzerine taşırken, Euro/TL 10'un üzerini gördü.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:43:00 -
Euro 10 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma hamleleri peş peşe devam ederken, dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor. Dün 8.44 seviyesini aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8.41'in altına kadar çekilmesine rağmen piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti.

Dünya gazetesinin derlediği habere göre MB'nin fonlama maliyetini artıran hamlelerine bir yenisini eklemiş olması da kurlardaki yükselişe çare olmadı ve dolar/TL 8.54'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Euro, tarihi seviyelerini 10 liranın üzerine taşıdı. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı ve 11.07'yi gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’
Dünya

Eğer doğru ise boşa kürek sallıyorlar! ‘Rusya’nın saldırısı, Türkiye’ye mesaj mıydı?’

Pakistan kaynaklı bir gazetede yayınlanan analizde çarpıcı ifadeler yer aldı. Rusya’nın Suriye’nin İdlip ilinin kuzey bölgesinde düzenlediği..
Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi
Gündem

Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığını belirterek kritik detayları paylaştı...
Atina’dan müjdeli haber! 14 yıllık plan gerçekleşti, ibadete açıldı
İSLAM

Atina’dan müjdeli haber! 14 yıllık plan gerçekleşti, ibadete açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından koronavirüs tedbirleriyle ibadete açıldı. Yunanistan'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay