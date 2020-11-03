Euro 10 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma hamleleri peş peşe devam ederken, dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor. Dün 8.44 seviyesini aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8.41'in altına kadar çekilmesine rağmen piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti.

Dünya gazetesinin derlediği habere göre MB'nin fonlama maliyetini artıran hamlelerine bir yenisini eklemiş olması da kurlardaki yükselişe çare olmadı ve dolar/TL 8.54'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Euro, tarihi seviyelerini 10 liranın üzerine taşıdı. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı ve 11.07'yi gördü.