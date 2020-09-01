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Aktüel EÜ'de hastanın kalp verilerini ölçüp iletebilen korse geliştirildi
Aktüel

EÜ'de hastanın kalp verilerini ölçüp iletebilen korse geliştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:01:19 -
EÜ'de hastanın kalp verilerini ölçüp iletebilen korse geliştirildi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde (EÜ) hastaların verilerini sağlık merkezine internet üzerinden aktararak kalp krizi durumunda uyarı verebilecek akıllı korse geliştirildiği bildirildi.

EÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kıyan, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret ederek, KOSGEB ileri Ar-Ge desteği ile EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesindeki firmasında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Selahattin Kıyan, geliştirdikleri "akıllı kart" taşıyan korsenin hastadan aldığı kalp verilerini internet aracılığıyla ilgili sağlık merkezlerine ilettiğini belirtti.

Akıllı korsenin "EKG" cihazı gibi çalıştığını belirten Kıyan, öncelikle "göğüs ağrısı ve nefes darlığı" çeken hasta grubuna yönelik geliştirilen korsenin herkes tarafından kolaylıkla kullanılabileceğini belirtti.

EÜ'nün de yer aldığı 3 hastanedeki 341 hasta üzerinde çalışma yaptıklarını aktaran Kıyan, "Korse sayesinde hastalara doğru ve uygun tanı konulması, yanlış tanı olasılığının azaltılması ve kalp hastalarının hayatta kalım oranlarının arttırılmasını sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Selahattin Kıyan, araştırmalarını geliştirdiklerini ve akıllı korseyi yurt dışına da tanıtmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite çatısı altında yürütülen bilimsel çalışmalarla birçok ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

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