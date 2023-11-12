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Dünya EUCOM'dan Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağı hakkında açıklama
Dünya

EUCOM'dan Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağı hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
2023-11-12 20:34:00 -
EUCOM'dan Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağı hakkında açıklama

10 Kasım Cuma günü Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağı hakkında ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) tarafından yapılan açıklamada, kazada 5 askeri personelin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), 10 Kasım Cuma günü Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali sırasında yaşanan kaza sonucu düşen askeri hava aracındaki 5 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

5 ABD askeri öldü

EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü." ifadesine yer verildi.

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.
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