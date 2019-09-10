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ETÜ’de dijital dönüşüm başladı

İnternet ve dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişip tüm sektörleri temelinden sarstığı bir dönemde, Erzurum Teknik Üniversitesi bu değişime ayak uydurarak “Karma Öğrenme (Blended Öğrenme)”, “Ters-yüz Sınıf (Flipped Classroom)” gibi eğitimde dijital yaklaşımları uygulamak için çalışma başlattı.

10 Eylül 2019 Salı 09:32
ETÜ’de dijital dönüşüm başladı

İnternet ve dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişip tüm sektörleri temelinden sarstığı bir dönemde, Erzurum Teknik Üniversitesi bu değişime ayak uydurarak “Karma Öğrenme (Blended Öğrenme)”, “Ters-yüz Sınıf (Flipped Classroom)” gibi eğitimde dijital yaklaşımları uygulamak için çalışma başlattı.


Dijital nesil olarak adlandırılan öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla, dünyanın en iyi Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (Learning Management System) biri olan “Blackboard” programının eğitimi, öğretim elemanlarının katılımıyla Uzman Mr. Mike Highfield tarafından verilmeye başlandı. Dört gün sürecek eğitim sonucunda, dijital eğitim teknolojilerinin Erzurum Teknik Üniversitesinde uygulanmasında önemli bir aşamaya gelinmiş olacağı belirtildi.


Eğitim-öğretim alanında başlatılan dijital dönüşüm ile derslere aktif katılımı sağlanacak olan öğrencilerin, dersteki motivasyonlarını ve başarılarını artırmanın yanı sıra günümüzün en önemli yetkinliklerden biri olan dijital okur-yazarlık yeteneği de kazanmış olacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:32
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