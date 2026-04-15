ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydemir’e Uluslararası Bilim Topluluğundan büyük onur

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Aydemir, yürüttüğü nitelikli bilimsel araştırmalar ve sergilediği akademik üretkenlik sayesinde, küresel ölçekte saygınlığıyla bilinen Sigma Xi topluluğu tarafından "Tam Üyelik" (Full Membership) statüsüyle onurlandırıldı. Temelleri 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan Sigma Xi, bilimsel araştırma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla farklı branşlardan seçkin bilim insanlarını ve mühendisleri aynı çatı altında buluşturan uluslararası bir yapı olarak tanınıyor. Sadece bilimsel başarıların tescillendiği bir mecra olmanın ötesinde, araştırmacılar için iş birliği zeminini güçlendiren ve kariyer yolculuklarını destekleyen bu platform, bilim dünyasında oldukça önemli bir konuma sahip. Bu üyelik süreciyle birlikte araştırmacılar; küresel bir bilim ağına dahil olma, özel araştırma desteklerine ulaşma, mentorluk alma ve prestijli bilimsel yayınlardan faydalanma gibi geniş imkanlara kavuşuyor.

Elde edilen bu uluslararası başarıyı kutlayan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Doç. Dr. Aydemir’in adaylığının üniversitenin bilimsel vizyonu açısından taşıdığı değeri vurgulayarak şunları kaydetti: "Murat hocamızın Sigma Xi Tam Üyeliğine aday gösterilmesi üniversitemizin bilimsel araştırma odaklı vizyonunun, uluslararası akademik görünürlüğünün ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme anlayışının somut bir yansımasıdır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulması, ETÜ’nün bilimsel üretim kapasitesi ve akademik niteliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini ortaya koymaktadır. Bu vesileyle hocamızı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Aydemir’in bu adaylığı, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin küresel akademik camiadaki etkinliğini ve nitelikli bilimsel üretim gücünü bir kez daha tescillemiş oldu.