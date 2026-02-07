  • İSTANBUL
ETSO’dan üretim tesislerine saha ziyareti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, kentte faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin üretim kapasitelerini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara yerinde çözüm üretmek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Erzurum’da sanayi işletmelerine yönelik yerinde inceleme programı düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum’da faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin üretim kapasitelerini artırmak ve karşılaştıkları sorunlara yerinde çözüm üretmek amacıyla saha ziyaretlerini sürdürüyor.

 

KOSGEB destekleri hakkında bilgi verildi

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, işletmelerin kamu desteklerinden daha etkin yararlanması ve dijital dönüşüm süreçleri ele alındı. ETSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yakup Uzun koordinasyonunda düzenlenen ziyaret programı kapsamında; Kılıçoğlu (Arzen), Çizmelioglu, Erko Plastik, Limdaş, Laç Kardeşler ve Kardelen Yatak firmaları ziyaret edildi. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimür, İŞKUR İl Müdürü Abdülkadir Mutlu, 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü İhsan Ateş, KUDAKA Uzmanı Fatih Baltacı ve KOSGEB KOBİ Uzmanı Mehmet Akif Ayaz’ın da yer aldığı heyet, firmaların üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaretlerde; KOSGEB, KUDAKA ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje destekleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. İşletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve ihtiyaçlar dinlenerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

 

ABİGEM A.Ş ile proje yazım desteği

Görüşmelerde, firmaların Ar-Ge, inovasyon, kapasite artırımı ve dijital dönüşüm gibi alanlardaki desteklerden daha etkin yararlanabilmeleri amacıyla, ETSO ABİGEM Birimi tarafından proje yazım ve danışmanlık desteği sağlandığı vurgulandı. Bu kapsamda firmaların uygun destek programlarına yönlendirilmesi ve nitelikli proje hazırlama süreçlerinde birebir destek verilmesinin sürdürüleceği ifade edildi.

 

"Üreten sanayicimizin her an yanındayız"

Saha ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, sanayicilerin rekabet gücünü artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Özakalın, "Şehrimizin kalkınması için taş üstüne taş koyan her bir işletmemiz bizim için çok kıymetlidir. Akademik danışmanımız ve paydaş kurum müdürlerimizle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalarla, sanayicimizin sorunlarını bizzat yerinde tespit ediyoruz. Amacımız, işletmelerimizi devletimizin sunduğu teşvik ve desteklerle buluşturarak üretimden ihracata kadar her aşamada güçlenmelerini sağlamaktır. ETSO olarak tüm birimlerimizle üreten ve istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız." dedi.

