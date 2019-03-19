ETS ameliyatı ile terleme sorunu kalıcı olarak giderilebiliyor

Yaz, güneş ve deniz mevsimi olması nedeniyle birçok insanın özlemle beklediği bir mevsim. Fakat eliyle tuttuğu kağıtların bile ıslanmasına neden olan aşırı terleme derdi olanlar için ne yazık ki o kadar da parlak bir dönem değil. Havalar ısındıkça hem bu sorunu yaşayan kişiyi hem de çevresindekileri ileri düzeyde rahatsız eden aşırı terleme, birçok dermatolojik tedaviye ve hijyenik önlemlere rağmen tam olarak ortadan kaldırılamadığı zaman kişide özgüven eksikliğine ve sosyal çekingenliğe neden olabiliyor. Normal insanlara göre kat kat daha fazla terlemeye neden olan bu sorunun yarım saatte yapılan bir cerrahi müdahale ile giderilebildiğini belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz, bu tedavinin kalıcı olmasının hastaları ömür boyu rahatlattığına dikkat çekti.

Vücuttaki dört ayrı bölgenin terlemeleri çok etkiliyor

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz, "Normalde terleme vücudun ısı ve sıvı dengesini sağlamakta fizyolojik bir göreve sahiptir. Ancak aşırı terleme (hiperhidrozis) özellikle ellerde, koltuk altı, ayak ve yüz bölgelerinde sürekli ıslaklığa neden olan aşırı düzeyde bir terlemeye neden oluyor ve bu durum kişileri hem iş yaşamında hem de sosyal çevresinde olumsuz olarak etkiliyor. Aşırı terlemenin oluş mekanizması tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, vücudumuzda ter üreten ter bezlerinin çalışmasını kontrol eden sinirlerde bir fonksiyon bozukluğu veya aşırı çalışma ortaya çıktığında ter bezleri de aşırı uyarıya maruz kalarak çok fazla düzeyde ter üretiyor" dedi.

Yaşam kalitesini düşürüyor, hayatı zorlaştırıyor

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz, "Aşırı terlemeden muzdarip kişiler okulda veya iş ortamında arkadaşları ile el sıkışmaktan bile çekiniyorlar. Öyle oluyor ki kişiler kariyer seçimini bile bu duruma göre belirlemek zorunda kalıyorlar” diyerek, "Bu kişiler tokalaştıkları zaman ellerinden damla damla ter döküldüğünün gözlenebildiğine dikkat çekiyor. Ayrıca yoğun koltuk altı terlemeleri elbiselerin boyanması ve kötü koku nedeniyle kişileri toplumda olumsuz etkiliyor" ifadesinde bulundu.

Cerrahi yöntemle kalıcı tedavi mümkün

"Bu durumun tedavisi için ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemler mevcut" diyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz şu bilgileri verdi:

"Ameliyatsız tedavi yöntemlerinde genellikle dermatologlar tarafından uygulanan kremler, koku giderici spreyler, değişik koku önleyici giysi tedbirleri, iyontoforez tedavisi ve bölgesel botoks uygulamaları gibi tedavi metotları kullanılıyor. Bu yöntemler geçici süreyle etkili olmaları nedeniyle hastaları tam olarak mutlu etmiyor. Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) ameliyatı, terlemeyi kalıcı olarak sonlandırmasından dolayı hastalar tarafından artık daha sık tercih ediliyor.

Hastalara genel anestezi altında uygulanan endoskopik bir tedavi yöntemi olan ETS’de her iki koltuk altından 1’er cm’lik kesi ile göğüs boşluğuna girilerek aşırı terlemeye sebep olan ter bezlerini kontrol eden sinirler kesilerek veya klips uygulaması yapılarak bu bezlerin aşırı çalışmasının önüne geçiliyor. Böylece ellerdeki ve koltuk altındaki terleme kesin olarak engelleniyor. Hasta, yarım saatte yapılabilen bu ameliyatın ardından ertesi gün taburcu edilerek normal hayatına dönebiliyor."