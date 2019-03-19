0553 313 94 23

ETS ameliyatı ile terleme sorunu kalıcı olarak giderilebiliyor

Yaz, güneş ve deniz mevsimi olması nedeniyle birçok insanın özlemle beklediği bir mevsim.

19 Mart 2019 Salı 10:06
ETS ameliyatı ile terleme sorunu kalıcı olarak giderilebiliyor

Yaz, güneş ve deniz mevsimi olması nedeniyle birçok insanın özlemle beklediği bir mevsim. Fakat eliyle tuttuğu kağıtların bile ıslanmasına neden olan aşırı terleme derdi olanlar için ne yazık ki o kadar da parlak bir dönem değil. Havalar ısındıkça hem bu sorunu yaşayan kişiyi hem de çevresindekileri ileri düzeyde rahatsız eden aşırı terleme, birçok dermatolojik tedaviye ve hijyenik önlemlere rağmen tam olarak ortadan kaldırılamadığı zaman kişide özgüven eksikliğine ve sosyal çekingenliğe neden olabiliyor. Normal insanlara göre kat kat daha fazla terlemeye neden olan bu sorunun yarım saatte yapılan bir cerrahi müdahale ile giderilebildiğini belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz, bu tedavinin kalıcı olmasının hastaları ömür boyu rahatlattığına dikkat çekti.


Vücuttaki dört ayrı bölgenin terlemeleri çok etkiliyor


Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz, "Normalde terleme vücudun ısı ve sıvı dengesini sağlamakta fizyolojik bir göreve sahiptir. Ancak aşırı terleme (hiperhidrozis) özellikle ellerde, koltuk altı, ayak ve yüz bölgelerinde sürekli ıslaklığa neden olan aşırı düzeyde bir terlemeye neden oluyor ve bu durum kişileri hem iş yaşamında hem de sosyal çevresinde olumsuz olarak etkiliyor. Aşırı terlemenin oluş mekanizması tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, vücudumuzda ter üreten ter bezlerinin çalışmasını kontrol eden sinirlerde bir fonksiyon bozukluğu veya aşırı çalışma ortaya çıktığında ter bezleri de aşırı uyarıya maruz kalarak çok fazla düzeyde ter üretiyor" dedi.


Yaşam kalitesini düşürüyor, hayatı zorlaştırıyor


Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz, "Aşırı terlemeden muzdarip kişiler okulda veya iş ortamında arkadaşları ile el sıkışmaktan bile çekiniyorlar. Öyle oluyor ki kişiler kariyer seçimini bile bu duruma göre belirlemek zorunda kalıyorlar” diyerek, "Bu kişiler tokalaştıkları zaman ellerinden damla damla ter döküldüğünün gözlenebildiğine dikkat çekiyor. Ayrıca yoğun koltuk altı terlemeleri elbiselerin boyanması ve kötü koku nedeniyle kişileri toplumda olumsuz etkiliyor" ifadesinde bulundu.


Cerrahi yöntemle kalıcı tedavi mümkün


"Bu durumun tedavisi için ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemler mevcut" diyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Leyla Hasdıraz şu bilgileri verdi:


"Ameliyatsız tedavi yöntemlerinde genellikle dermatologlar tarafından uygulanan kremler, koku giderici spreyler, değişik koku önleyici giysi tedbirleri, iyontoforez tedavisi ve bölgesel botoks uygulamaları gibi tedavi metotları kullanılıyor. Bu yöntemler geçici süreyle etkili olmaları nedeniyle hastaları tam olarak mutlu etmiyor. Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) ameliyatı, terlemeyi kalıcı olarak sonlandırmasından dolayı hastalar tarafından artık daha sık tercih ediliyor.


Hastalara genel anestezi altında uygulanan endoskopik bir tedavi yöntemi olan ETS’de her iki koltuk altından 1’er cm’lik kesi ile göğüs boşluğuna girilerek aşırı terlemeye sebep olan ter bezlerini kontrol eden sinirler kesilerek veya klips uygulaması yapılarak bu bezlerin aşırı çalışmasının önüne geçiliyor. Böylece ellerdeki ve koltuk altındaki terleme kesin olarak engelleniyor. Hasta, yarım saatte yapılabilen bu ameliyatın ardından ertesi gün taburcu edilerek normal hayatına dönebiliyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale şehidine vefa
    1. Çanakkale şehidine vefa
    2. Albayrak’tan Vali Deniz’e Galatasaray..
    3. VakıfBank, yarı final için sahada
    4. Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 14..
    5. Sarıyer'deki güreş tesisleri yenilendi
    6. "Takım ruhundan memnunum"
    7. Başbakan görevden alındı
    8. Mardin'de drone destekli uyuşturucu..
    9. Voleybol takımından teşekkür ziyareti
    10. ABD’de 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    11. Monocle Erzurum’u yazdı
    12. Türkerler VEPSAŞ e-Devlet’te hizmete..
    13. MTOSB’de 3. Bölgenin temeli atıldı
    14. Torbalı, en çok tercih edilen..
    15. Başkan Tok: “Yaptıklarımız,..
    16. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre..
    17. Mardin emniyetinden terör operasyonu:..
    18. Çanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de..
    19. Rahim kanserine kapalı ameliyat ile..
    20. İstanbul'da 50 kilogram uyuşturucu ele..
    21. Erciyes’e yağan kar sezonu uzattı
    22. Bucaspor genç yıldız avında
    23. Büyükkılıç, "Okul spor kulüplerine..
    24. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    25. Soyer’den Bayraklı’ya “Hizmet..
    26. ABD’de aşırı yağış su taşkınlarına..
    27. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son..
    28. Göz altı morlukları kaderiniz olmasın
    29. Kardeş Kalemler’in yeni sayısı yine..
    30. Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?