Etrafları sarıldı... 24 saat süre verildi

Yoğun olarak faaliyet gösterdiği Irak'ın Süleymaniye şehrinde PKK ofislerinin etrafı KYB güçlerince sarıldı şehri terk etmeleri için 24 saat süre verildi.

Türkiye ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında önemli bir uzlaşı sürecinin hemen ardından Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK ofislerinin etrafı sarıldı. Basnews'in haberine göre Süleymaniye polisi, PKK'lı teröristlerin şehri terk etmeleri için 24 saat mühlet verdi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Tevgari Azadi eş başkan yardımcısı Tara Hüseyin, KYB güvenlik güçlerinin Süleymaniye'de Şavr Bag bölgesinde kendi merkezlerinin çevresine konuşlandırıldığını doğrulayarak, ofislerin derhal kapatılması çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

Hüseyin ofislerin kapatılmayacağını belirterek, gerekirse direneceklerini ifade etti.