0553 313 94 23

Etrafları sarıldı... 24 saat süre verildi

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan PKK ofislerinin etrafı Kürdistan Yurtseverler Birliği tarafından sarıldı. KYB güçleri, PKK'lı teröristlere 24 saat süre verdi.

27 Kasım 2018 Salı 15:49
Etrafları sarıldı... 24 saat süre verildi

Yoğun olarak faaliyet gösterdiği Irak'ın Süleymaniye şehrinde PKK ofislerinin etrafı KYB güçlerince sarıldı şehri terk etmeleri için 24 saat süre verildi.

Türkiye ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında önemli bir uzlaşı sürecinin hemen ardından Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK ofislerinin etrafı sarıldı. Basnews'in haberine göre Süleymaniye polisi, PKK'lı teröristlerin şehri terk etmeleri için 24 saat mühlet verdi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Tevgari Azadi eş başkan yardımcısı Tara Hüseyin, KYB güvenlik güçlerinin Süleymaniye'de Şavr Bag bölgesinde kendi merkezlerinin çevresine konuşlandırıldığını doğrulayarak, ofislerin derhal kapatılması çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

Hüseyin ofislerin kapatılmayacağını belirterek, gerekirse direneceklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:49
  1. KYB
  2. PKK
  3. Irak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te "tombala" operasyonu
    1. Gaziantep'te "tombala" operasyonu
    2. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    3. Manisa'da kazada ölen bisikletçiye veda
    4. Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    5. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    6. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    7. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    8. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    9. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    10. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    11. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    12. Muğla'da sörf keyfi
    13. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    14. Samsun'da balık fiyatları
    15. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    16. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    17. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    18. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    19. Ev hanımları yer silmekten menisküs..
    20. Balıkçının ağına öyle bir şey takıldı..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var