Etli nohut yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

250 gr kuşbaşı doğranmış dana eti,

1 su bardağı nohut,

1 yemek kaşığı tereyağı,

1 yemek kaşığı sıvı yağı,

2 adet orta boy yemeklik küp doğranmış kuru soğan,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı biber salçası,

Yarım adet küçük boy küp doğranmış kırmızı kapya biber,

1 tatlı kaşığı tuz,

Yarım çay kaşığı karabiber.

NASIL YAPILIR?

Nohudu akşamdan bir fiske tuz ve suyla ıslatalım.

Akşamdan ıslattığımız nohudun üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlayalım.

Ben düdüklü tencerede 5 dakika haşladım.

Derin bir tencereye kuşbaşı eti, sıvı yağı ve tereyağını ilave edip kısık ateşte etler suyunu salıp çekene kadar pişirelim.

Üzerine soğanları ilave edip soğanlar şeffaf renk alana kadar kavuralım.

Sonra kırmızı kapya biberleri, domates ve biber salçasını ilave edip 1-2 dakika daha kavuralım.

Daha sonra etlerin üzerini geçene kadar sıcak su ilave edip etler yumuşayana kadar pişirelim.

Bu aşamada düdüklü tencerede 20 dakika pişirdim.

Pişen etlerin üzerine haşlanmış suyu süzülmuş nohudları, tuz ve karabiberi ilave edelim.

Tenceredeki su miktarı azsa nohutların üzerini çok az geçecek şekilde sıcak su ilavesi yapalım.

Kaşıkla bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatalım.

Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirelim.

Ocağı kapattıktan sonra yemeğimizi 15-20 dakika dinlendirelim.

Pişen etli nohut yemeğimizi arzuya bağlı pilavla sıcak olarak servis yapın.

Nohudu bir fiske tuzla ıslatırsanız, nohudu haşlama esnasında kabukları çıkmaz.