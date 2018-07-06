THY - İmaj
0553 313 94 23

Etli nohut yemeği nasıl yapılır?

Nohut yemeğini birde böyle yapmayı deneyin. Etli nohut yemeği nasıl yapılır?

06 Temmuz 2018 Cuma 23:31
Etli nohut yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

250 gr kuşbaşı doğranmış dana eti,

1 su bardağı nohut,

1 yemek kaşığı tereyağı,

1 yemek kaşığı sıvı yağı,

2 adet orta boy yemeklik küp doğranmış kuru soğan,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı biber salçası,

Yarım adet küçük boy küp doğranmış kırmızı kapya biber,

1 tatlı kaşığı tuz,

Yarım çay kaşığı karabiber.

NASIL YAPILIR?

Nohudu akşamdan bir fiske tuz ve suyla ıslatalım.

Akşamdan ıslattığımız nohudun üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlayalım.

Ben düdüklü tencerede 5 dakika haşladım.

Derin bir tencereye kuşbaşı eti, sıvı yağı ve tereyağını ilave edip kısık ateşte etler suyunu salıp çekene kadar pişirelim.

Üzerine soğanları ilave edip soğanlar şeffaf renk alana kadar kavuralım.

Sonra kırmızı kapya biberleri, domates ve biber salçasını ilave edip 1-2 dakika daha kavuralım.

Daha sonra etlerin üzerini geçene kadar sıcak su ilave edip etler yumuşayana kadar pişirelim.

Bu aşamada düdüklü tencerede 20 dakika pişirdim.

Pişen etlerin üzerine haşlanmış suyu süzülmuş nohudları, tuz ve karabiberi ilave edelim.

Tenceredeki su miktarı azsa nohutların üzerini çok az geçecek şekilde sıcak su ilavesi yapalım.

Kaşıkla bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatalım.

Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirelim.

Ocağı kapattıktan sonra yemeğimizi 15-20 dakika dinlendirelim.

Pişen etli nohut yemeğimizi arzuya bağlı pilavla sıcak olarak servis yapın.

Nohudu bir fiske tuzla ıslatırsanız, nohudu haşlama esnasında kabukları çıkmaz.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:31
  1. etli nohut yemeği
  2. Yemek Tarifleri

YORUM YAZ

  • Ayşe MutAyşe Mut1 sa önce
    nohut çabuk pişsin diye tuz ile ıslatılır ama malesef kabukları daha çabuk çıkıyor bende tuzsuz ıslatıp düdüklüde biraz tuz atarak pişiriyorum
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
  1. Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat..
  2. Bülent Tezcan: Barış Yarkadaş'ın..
  3. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı!
  4. Şırnak'ta terör operasyonu!
  5. 699 sayılı KHK yayımlandı
  6. Önce AYM şimdi Yargıtay! Skandal..
  7. Libya'da büyük kriz! Zarar 1 milyar..
  8. Çocuğa sorumluluk duygusu nasıl..
  9. Kulak neden çınlar?
  10. İngiltere'den AB'ye yeni Brexit teklifi
  11. Temizlik bezleriniz ne kadar temiz?
  12. İncir ve bal boğaz ağrısına birebir
  13. Kayısı yağının faydaları
  14. Bayat ekmekleri değerlendirmenin yolu
  15. Dev 'FETÖ' operasyonu: 165 kişi..
  16. Diş eti kanamasını hafife almayın!
  17. Alışverişin 5 önemli kuralı
  18. Etli nohut yemeği nasıl yapılır?
  19. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
  20. İşgalci İsrail'den katliam: 1 ölü, 396..
Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
699 sayılı KHK yayımlandı
699 sayılı KHK yayımlandı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İhraç edilen pilotun itirafları: Tehlike geçmedi
İhraç edilen pilotun itirafları: Tehlike geçmedi
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?