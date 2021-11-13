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Kadın - Aile Etli kuru fasulye tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli kuru fasulye tarifi
Kadın - Aile

Etli kuru fasulye tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli kuru fasulye tarifi

Milli yemeklerimizden etli kuru fasulye nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:16:00 - 2021-11-13 11:19:57
Etli kuru fasulye tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli kuru fasulye tarifi

İşte kuru fasulye yapımı ve malzemeleri

Malzemeler

  • 2 bardak kuru fasulye
  • 1,5 yemek kaşığı salça
  • 1 domates
  • 1 baş soğan
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 350 gr kuşbaşı et
  • 3-5 tane kurutulmuş minik acı biber
  • Sıcak su
  • Tuz,karabiber

Yapılışı

Kuru fasulyeleri bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın. Çelik tencereye rendelediğiniz soğanı koyun, şöyle bir döndürdükten sonra etleri koyun ve rengi değişene kadar soğanla beraber kavurun. Salçasını ve domates rendesini de ilave edin. Biraz da etle beraber çevirin. 1-1,5 litre kadar sıcak su ekleyin. Kurumuş acı minik biberleri de içine atın baharatları da ekleyip, kısık ateşte fasulyeler iyice pişene kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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