Etkinlik sektörü TEFED çatısı altında birleşti

Toplantıda tek başkan adayı olarak yer alarak TEFED’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Lütfü Sapmaz, yaptığı konuşmada “Kadim bir geçmişe sahip olan mesleğimiz; sadece insanların sosyalleşmesini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda nesiller boyunca barış ve dostluğun simgesi olmuştur. Pandemide kısıtlı olarak birçok sektör, çeşitli zorluklar yaşasa da kapalı olan tek sektör bizdik. Bunun diğer sektörlere ve sosyal hayata olan olumsuz etkilerini gördük. Birlik olarak bundan sonra bu olumsuzlukları yaşamamak, ülkemiz kamuoyu ve hükümet nezdinde sesimizi daha güçlü duyurabilmek adına çıktığımız bu yolda başarılı olacağımızı umuyoruz. Pandemi döneminde bir araya gelerek oluşturduğumuz bu birlik ve beraberlik; önce dernek, sonra federasyon çatısı altında birçok meslek dalına istihdam sağlayan ve Türkiye’ye yıllık 26 milyar dolar katma değer kazandıran bir sektöre dönüşmüştür. Bundan sonraki amacımız; ülke içerisinde kendimizi daha güçlü kılarken yurt dışında da dünya kongre sektörü içerisinde 2014 yılındaki gibi ilk 10’da yer almak ve an itibariyle 500 milyon dolara ulaşan yabancı düğün sektörünü; kısa vadede 1 milyar, uzun vadede ise 4 milyar dolara çıkartmak olacak” ifadelerine yer verdi.

Tekstilden abiyeye, ayakkabıdan beyaz eşyaya uzanan geniş bir yelpazeye hitap ederek etkinlik sektörüne ivme kazandırmayı hedefleyen TEFED’in Kurucu Başkan unvanını Hüseyin Güler taşırken Divan Kurulu ise Hüseyin Kurt, Burcu Bayramoğlu ve Alper Koçak’tan oluşuyor.